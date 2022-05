Suda51 är en riktigt fascinerande herre i spelbranschen och lyckas allt som oftast bjuda på fascinerande skapelser. Senast släppte han och hans utvecklare Grasshopper Manufacture No More Heros 3 till Nintendo Switch, och förra månaden fick vi reda på att det i höst även släpps till Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och pc. Men fler saker är på gång.

I en intervju med Netease, som även råkar äga Grasshopper Manufacture, berättar han att de tack vare uppköpet kunnat öppna en ny studio. Han försäkrar även att de kommer att fortsätta skapa helt nya och verkligen häftiga spel, och han tror att alla kommer att bli väldigt imponerade. När kan en utannonsering ske då? Kanske i slutet av året eller möjligtvis nästa år – Suda är inte riktigt säker.

Han säger även att han nu ser på företaget som version 5.1, eftersom det är dramatiskt annorlunda än tidigare. Bra eller dåliga nyheter för alla hans fans?