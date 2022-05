När vi får PC-versioner av populära spel kommer dessa ofta med en uppsjö av trevliga moddar. Just God of War (Recension) kanske inte har varit något favorit för moddarna - mycket på grund av spelets relativt linjära upplägg. Men det händer såklart saker ändå.

Omega Fantasy har gjort flera moddar till spelet, och den här gången presenteras allt i en fin förpackning tack vare att skapren har tagit in röstskådisar som gör ett riktigt bra jobb.

I videon nedan byts Boy och Kratos ut mot Homer och Bart, och vi får se en enorm strid mellan Homer och Ned Flanders, som tagit rollen som The Stranger (guden Balder).

Uppfäljaren till God of War-rebooten, kallad Ragnarök, ska släppas någon gång i år, efter att ha blivit försenat en gång. Modden är ännu så länge inte spelbar för allmänheten.

4 years ago, God of War (2018) released! We’re grateful to all of you who joined Kratos and Atreus on their journey, and we’re so proud of the team who worked to bring it to life.



While we’re not ready to share an update about what comes next, here’s a quick message from Cory! pic.twitter.com/Z5PHpKQppY