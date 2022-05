Fallout 4-modden Fallout London är så ambitiös att den huvudsakliga manusförfattaren helt sonika anställdes av Bethesda. Tillägget utannonserades så sent som förra året, men ser redan riktigt fint ut. Nu släpps en lång gameplay-trailer.

Skaperna flörtar lite med Shakespeare (Henrik V) i trailern när de berättar om en armé som samlas, någonstans utanför eller i det som finns kvar av London. ”Once more unto the breach!” Spelaren är utsatt för något sorts experiment, men bryter sig fri när någon attackerar bunkern där han eller hon ligger i någon sorts kryokammare. Utvecklaren utlovar en helt annan upplevelse än den vi fick i Fallout 4, och den här gången får vi förutom att besöka ikoniska platser från huvudstaden även en djupdykning i den historia som i föregick Europas kollaps i Fallout-universumet.

Som vi har skrivit tidigare kommer tillägget med ”en komplett handling med nya vapen, varelser och framförallt uppdrag. Fokusen på skjutvapen kommer att vara mindre, och i vissa fall kommer man att helt behöva förlita sig på närstridsvapen. De skjutvapen som finns kommer dessutom att handla om hemmasnickrade varianter i större utsträckning.”

Fallout: London släpps till PC, men har inget releasedatum.