Nya Playstation Plus kommer med ett betydande, well, minus. PS Now-veteraner lär inte förvånas när det står klart att Playstation-klassikerna som streamas kommer utan dlc-stöd (tack, VGC).

Hit räknar vi dessvärre hela Playstation 3-biblioteket, där bland andra Castlevania: Lords of Shadow 2 och Enslaved: Odyssey to the West har story-dlc vi nu blir utan. Sedan tillkommer ju förstås streaming-lösningen som orsakat huvudbry. Snabb uppkoppling är förstås ett måste.

PS Plus lanseras 22 juni. Mer om tjänsten och spelen läser du för all del på Playstation-bloggen.

Förutom PS3-spel kommer vi kunna köra PS1, PS2 och PSP-titlar. Dessa kan däremot laddas ner.