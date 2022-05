Rykte: Playstation visar sin laguppställning i september

Att Sony och Playstation inte skulle närvara under årets E3 visste vi, redan innan mässan officiellt ställdes in. Bethesda och Microsoft kommer istället att få ståta någorlunda ensamma på storbolagssidan, tillsammans med flera mindre events som tar fart redan i juni (den traditionella E3-perioden). Nu ryktas det dock att Sony planerar att boka in oss i september istället.

Det är läckarrkontot AccountNgt som hävdar att källor säger att "inget event någonsin varit planerat, förrän i september". Ytterligare ett inlägg på twitter spann vidare på detta, och hävdar att bland annat ett nytt Sly Cooper-spel kommer att visas upp

Sly Cooper 5 will be announced later in 2022 claims insider 👀🔥 #PS5 https://t.co/fds5Q4XbX8 pic.twitter.com/4vkI4fBnx1 — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) May 23, 2022