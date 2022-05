Sony har presenterat sin kvartalsrapport, och i ett presentation till sina investerare avslöjar man att Horizon Zero Dawn tar steget, som allt fler spel gör, och blir tv-serie. Netflix, närmre bestämt. Även en God of War-serie är på gång, men då i regi av Amazon. Sony tycks trivas med att låta olika streamingjättar ta hand om olika satsningar. The Last of Us-serien görs exempelvis i HBO-regi.

Även en pitch gällande en Gran Turismo-serie är under konstruktion, men det är allt vi vet.

Om Amazons God of War eller Netflix Horizon vet vi ungefär lika mycket (eller lite). Inga som helst storydetaljer har framkommit, men snacket om vem som ska spela ikoniska Aloy och ännu mer (?) ikoniska Kratos lär gå varma. Ett måste för Kratos är förstås en djupt behaglig basröst.

Rose Leslie, från Game of Thrones, lär segla upp som en Aloy-favorit. Om hon inte redan gjort det.