God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone och snart Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Kärlekssagan mellan Playstation och pc har kanske bara börjat, men är redan passionerad.

Nu kanske även det hyllade, finskutvecklare Returnal är på gång till pc. På SteamDB har nämligen ett "Oregon" dykt upp. Det säger kanske inte jättemycket, men mer talande är "rogue-like", "sci-fi" och "bullet hell". Återigen inga tunga bevis, det är däremot den klara referensen till Atropos och Tower of Sisyphus. Planeten respektive ett survival-läge till Returnal. Hmm! Fortsättning följer?

Även Sackboy: A Big Adventure ryktas ta klivet från Playstation till pc.