Flera medier rapporterar nu (efter att TT varit först) att intresseorganisationen Sveriges konsumenter och dess europeiska motsvarigheter fått nog av lootlådor och andra dubiösa element i tv- och datorspel. Det är i rapporten ”Insert coin: How the gaming industry exploits consumers using loot boxes” som flera europeiska konsumentorganisationer, däribland just svenska SK, kräver ett starkare konsumentskydd.

Till TT uttalar sig paraplyorganisationen Dataspelsbranschens företrädare Per Strömbäck:

”Vi har gjort flera åtgärder sedan kritiken kom första gången, vi tycker att de är bra och har effekt.”

Fz har tidigare skrivit om en del av de åtgärder som bolagen har gjort för att möta problemet. Bland annat bestämde EA under 2021 att spelare skulle få se innehållet i lootlådor innan ett eventuellt köp. Men konsumentorganisationerna tycker uppenbarligen inte att utveckling gått tillräckligt snabbt.

Sinan Akdag, företrädare för lobbyorganisationen Sveriges konsumenter, tycker inte att självreglering räcker:

”Jag tror inte att spelbranschen klarar av att reglera sig själv. Det är så många av företagen som är beroende av vinsten det här genererar.”

Akdag vill att konsumentministern Max Elger (S) tar tag i saken. Elger själv säger till TT att ”det här är ju globala aktörer vi pratar om så en svensk reglering kommer inte göra någon större skillnad. Men jag tycker att förslagen som lyfts är allt igenom rimliga”.