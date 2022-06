I 14 år har franska Dontnod gett oss lite långsammare spel med fokus på handling och karaktärer. Det lär de fortsätta med, men det kommer att ske under ett nytt namn, även om det inte skiljer sig jättemycket från det tidigare. Det nygamla namnet blir Don't Nod, och de skriver att de vill betona meningen bakom de två orden, som representerar deras tendens att vara icke-konventionella och inte "nicka med" i andras melodi.

Deras första spel, Remember Me, släpptes under 2013 och blev ingen större succé. Bättre gick det dock två år senare med Life is Strange, som fick en uppföljare under 2018 – samma år som de även släppte action-rollspelet Vampyr.

Vad sysslar de med i dag då? Det har vi inte full koll på, men de skriver att de har flera kommande projekt att testa sin nya, anpassningsbara logotyp på, och även att de jobbar på sex interna projekt. Om samtliga sex rör sig om egenutvecklade spel vet vi inte, och man ska tänka på att de även ägnar sig åt att ge ut andra utvecklares spel.