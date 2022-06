Så här långt i början av juni brukar vi, under normala omständigheter, ha järnkoll på vilka bolag som kommer att lägga krut på att visa upp en egen radda spel under en presskonferens eller stream. Men “E3”-veckan är inte vad den varit, och till och med namnet E3 har ramlat bort då den stora mässan ställde in i år igen.

Nu meddelar Ubisoft, officiellt den här gången, att man inte kommer att köra ett event i juni. Another one bites the dust - vi vet redan att EA står över, att Playstation antagligen “bara” kommer att kör en 30-minuters State of Play med fokus på PSVR2-spel och tredjepartstitlar (ikväll vi midnatt). Nintendo har heller inte meddelat någon sändning.

Men till sajten Axios säger Ubisoft att det planerar något senare i år. Kanske är det vi bevittnar nu helt enkelt en dödsstöt för de klassiska spelsomrar vi haft, trots att Geoff (ständight denna Geoff) Keighley ska köra sin Summer Game Fest och trots att en del medier kör sina egna race, exempelvis PC Gaming Show. Och vi får ju ändå en kombinerad Microsoft/Xbox/Betehesda-konferens 12 juni. Och då kör vi ju uppesittarkväll!

Resten av Spelsommarens schema hittar ni här.

Är det bra eller dåligt att utannonseringar sprids ut över året, eller kommer du att sakna den brakfest som juni historiskt har varit för oss spelare?