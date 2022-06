En lite oväntad med väldigt välkommen nyhet under nattens State of Play-event var att Insomniacs två Spider-Man-spel inte längre kommer att vara Playstation-exklusiva, eftersom de är på väg till pc. Det rör sig alltså om det första spelet, vars pc-version heter Marvel's Spider-Man Remastered, och dess spinoff, Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Det första spelet inkluderar dessutom DLC:t The City That Never Sleeps, som lägger till några extra kapitel i berättelsen.

Portningen är det Nixxes Software som står för, som köptes upp av Sony just för att främja företagets satsning på pc. Det utlovas stöd för både kontroll och mus + tangentbord, utöver justerbara grafikinställningar, inklusive ray tracing. Hyfsat självklara grejer, och de lovar att dela med sig av fler funktioner och detaljer senare.

Och vi behöver dessutom inte vänta jättelänge, för det första spelet kommer ut 12 augusti i år, medan Miles Morales ska svinga sig in i våra modermodem någon gång i höst.