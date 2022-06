Det var ett bra tag sedan vi skrev om Escape from Tarkov, men dess betafas fortsätter att rulla på. Nu har utvecklaren Battlestate meddelat att ytterligare ett spel ska läggas till i spelvärlden de skapat, och det heter Escape from Tarkov Arena.

De beskriver det som en sessionsbaserad skjutare till pc där spelare ska delta i gladiatorliknande stroder i olika arenor i Tarkov. Det kommer att finnas både PvE- och PvP-lägen att ägna sig åt såväl som vapen och utrustning att låsa upp. I övrigt ska spelmekaniken vara densamma som i Escape from Tarkov, och man ska även kunna importera sin karaktär därifrån.

Escape from Tarkov Arena kommer att läggas till som ett gratis DLC till personer som äger Escape from Tarkovs EoD-paket, medan andra måste betala för det (vi vet inte hur mycket). Eftersom spelet är fristående behöver man dock inte äga Escape from Tarkov för att spela det. Slutna tester ska dra igång i höst.