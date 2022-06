Förra året var Dontnods Don't Nods finstämda och lågmälda Tell Me Why gratis under hela juni, med anledning av Pride. Och varför ändra på ett ett vinnande koncept? Sagt och gjort tweetar Don't Nod att spelet är gratis månaden ut, och uppmanar spelaren att spendera den sparade slanten för att stötta transcommunityt. Ett ämne som är ett av äventyrets teman.

För färska tips om andra gratisspel gör du rätt i att kolla in den alltid aktuella gratistråden.

Undertecknad recenserade Tell Me Why, och slog till med en glimrande fyra (av fem) i betyg.