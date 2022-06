Fenomenet Pokémon Go drog igång under 2016 och visar inga tecken på att avstanna. Enligt data från Sensor Tower ska spelet nu ha dragit in över sex miljarder dollar, eller 58,9 miljarder kronor, från spelare som spenderat pengar på "pokécoins" i spelets butik.

Det innebär att det är ett av de mest inkomstbringande mobilspelen i världen, och det placerar sig även konsekvent högst på listan över de främsta AR-spelen med geolokalisering, med betydligt högre intäkter än konkurrenter som Dragon Quest Walk och Jurassic World Alive.

Den spräckta 6-miljardersgränsen innebär att spelet ansluter sig till ett celebert sällskap bestående av spel som PUBG Mobile, Honor of Kings, Candy Crush Saga och Clash of Clans.