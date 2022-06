För ganska exakt två år sedan fick vi veta att Cyberpunk 2077-världen skulle expanderas i form av en animé vid namn Cyberpunk: Edgerunners. Premiären sker på Netflix i september, och ovan ser ni en rykande färsk trailer för härligheten.

Serien ska följa en "street kid" på Night Citys gator som väljer att bli en edgerunner – legosoldater som är villiga att göra det mesta så länge de får betalt. Bakom animén står Trigger Studio, som bland annat gett oss Kill la Kill, Little Witch Acadamia, Space Patrol Luluco och Darling in the Franxx.

Stilen för tankarna till den äldre skolans animéfilmer, och som ni ser i klippet nedan blir det barnförbjudet så in i Norden. Premiären är som sagt någon gång i september på Netflix.