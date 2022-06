Hyllade Fire Emblem: Three Houses ska ju få en sorts spin-off, med samma rollbesättning och allt. 24 juni är det dags för släpp, men den som fortfarande tvekar kan nu ladda hem ett demo och kolla in en ny trailer från spelet - Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Det hela utspelar sig i samma värld som Three Houses, och du kommer att kunna spela med en rejäl uppsättning karaktärer, som sagt de som du kanske redan bekantat dig med i Three Houses. I själva demot kan du ta dig an prologen i spelet.

Titeln utvecklas i ett samarbete mellan Nintendo och Koei Techmo, och det är en salig röra av hack-and-slashcoh sedvanligt sävlig story. Missta det inte för ett taktiskt RPG i stil med Fire Emblem.

Släpps som sagt 24 juni, plattformen är Switch.