Call of Duty: Modern Warfare II är, som du nog insett vid det här laget, inte Call of Duty: Modern Warfare 2. Det är viktigt att hålla koll på sina romerska och icke-romerska siffror. Under kvällens Summer Game Fest fick vi precis vad Activision hade utlovat: gameplay-premiär.

Årets CoD släpps 28 oktober, och det återstår att se om det blir en uppryckning jämfört med i fjol.