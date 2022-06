Det blev kanske inget E3 i år, men visst blev det blev Summer Game Fest i år igen. Mängden spel var riklig, och tidigt syntes en klar trend: sci-fi-thrillers. Aliens: Dark Descent, The Callisto Protocol, Fort Solis och Routine ska få oss att skrika av fasa i rymden. Kan någon höra oss?

Kvällens stora överraskning skulle ha blivit The Last of Us-remaken, men i elfte timmen råkade Playstation själva läcka nyheten. Nåväl. Neil Druckmann fick trots debaclet snacka om ett par andra Last of Us-relaterade ting, så som fristående multiplayer till tvåan och HBO-serien.

Kvällens samtliga trailers hittar du undertill.

Street Fighter 6 - gameplay

Capcoms långkörare får en sjätte del 2023.

Aliens: Dark Descent - world premiere

Ett nytt Alien-spel med en ny Alien-berättelse. Släpps 2023.

The Callisto Protocol - extended trailer och gameplay

Mardrömsvibbarna är tydliga i sci-fi-skräcken. Release i december.

Call of Duty: Modern Warfare II - gameplay reveal

Nya Modern Warfare 2 släpps i oktober.

Flashback 2 - teaser

Uppföljaren till Flashback från 1992. Release 2022.

Witchfire - world premiere

"Snart" i early access.

Fort Solis - reveal trailer

Marsbaserad sci-fi-thriller.

Routine - re-reveal trailer

Mer sci-fi-skräck? Japp!

Outriders: Worldslayer - reveal trailer

Minns du Outriders? Nu får det en expansion.

Stormgate - announcement cinematic

Rts från avhoppade Blizzard-veteraner.

Highwater - teaser trailer

Klimatkrisen i fokus i indieäventyret.

American Arcadia - announcement trailer

2,5d-plattformare med Truman Show-feeling.

Goat Simulator 3 - announcement trailer

Allt är jättekonstigt!

Marvel's Midnight Suns - trailer

Firaxis Marvel-strategi får Spider-Man-förstärkning. Release i oktober.

Cuphead: The Delicious Last Course - trailer

Cuphead-dlc:et är nära. Mycket nära!

Neon White - release date trailer

16 juni gäller. Med andra ord: nästa vecka.

Midnight Fight Express - release date trailer

23 augusti är det releasedags till pc och konsolerna.

Warframe: The Dubiri Paradox - reveal trailer

Skarpt gameplay kommer 16 juli.

Honkai: Star Rail - trailer

Senaste spelet från Genshin Impact "kommer snart".

Zenless Zone Zero - combat trailer

Strider i strålkastarljus i ZZZ.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - release date trailer

16 juni är det dags. Cowabunga, etc!

Super People - final beta trailer

Sista betan stundar i augusti för battle royale-spelet.

Humankind - Cultures of Latin America DLC, console trailer

Små och stora steg för Humankind.

One Piece Odyssey - gameplay

Nytt äventyr i år, lagom till mangans 25-årsjubileum.

Metal Hellsinger - trailer

Svengelskan™! Spelet släpps 15 september.

The Quarry - launch trailer

Supermassives sommarskräckis släpps imorgon.

Nightingale - gameplay

Survival med early access-release i slutet av året.

Saints Row - Boss Factory trailer

Bli dig själv (eller någon annan) i nya Saints Row, redan idag. Full release: augusti.

Warhammer 40,000: Darktide - gameplay

Fatshark tar 40k-klivet 13 september.

Layers of Fears - reveal trailer

Skräcken återvänder i början av 2023. Nu i Unreal Engine 5.

Gotham Knights - Nightwing character trailer

Den första "karaktärsvideon" till Gotham Knights. Släpps 25 oktober.

The Last of Us - Remake announcement trailer, multiplayer-teaser

Summer Game Fest avslutades med The Last of Us. Remaken släpps i september till PS5, senare till pc.