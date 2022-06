En suck gick genom spelvärlden när EA utannonserades The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth förra månaden, främst eftersom det var ett mobilspel. Men det kommer mera från Tolkiens värld, och huruvida det är bra eller dåligt att det är att survival-spel låter jag vara osagt.

Spelet heter The Lord of the Rings: Return to Moria, och precis som namnet antyder kretsar det kring en återkomst till dvärgarnas rike i Moria, eller Khazad-dûm om man vill vara extra påträngande i sin nördighet. Väl där ska det grävas, samlas, drickas mjöd och byggas.

Under handlingens gång kommer vi att upptäcka gamla landmärken, hitta ådror av mithril och lägga vantarna på ett och annat vapen – möjligtvis ett som lyser blått när orcher är nära. Faror lurar givetvis i mörkret och låter man för mycket (alltså om man är lite Tookig) kan de väckas. Lyckligtvis kan man inte bara lira ensam, utan med upp till sju andra spelare.

Utvecklingen står Free Range Games för, som hjälpt till att utveckla spel som Oddworld: Soulstorm och kommande The Callisto Procotol, och själva har utvecklat bland annat Spelldrifter. Spelet är tänkt att släppas våren 2023 till pc.