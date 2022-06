Referenserna haglar på nätet. Antingen är det Lovecraft, eller så är det Tim Burton eller danska studion Playdead. Som i sin tur såklart ha hämtat sina referenser någon annastans ifrån. Allt är cirkulärt. Huruvida den snygga men osäljiga titeln The Last Case of Benedict Fox kommer att välta våra kiosker, får vi se under nästa år.

Klart är i alla fall att den här metroidvania-liknande action-äventyrstiteln handlar om en man vars öde har sammanflätats med en demon. Tillsammans ska de lösa mysterier i ett läbbigt gammalt hus där folk har mördats och barn försvunnit. Året är 1925, kanske därav Lovecraft-referenserna.

The Last Case of Benedict Fox släpps till PC via Epic, Steam och Game Pass. Våren 2023 gäller.