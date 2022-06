Knutby eller Davidianerna? Om du har varit dragen åt sekter under åren har det funnits mycket att gotta sig i. Men frågan är om du har lett en själv? Och om den i så fall har varit urgullig och hemsk på samma gång? I Cult of the Lamb kan du testa själv.

Under veckan fick vi se mer av den bisarra roguelike-titeln, som ska släppas 11 augusti. Målet är såklart att grunda sin alldeles egen sekt, och sen ge sig ut i världen för att sprida det sanna ordet.

Spelet släpps till PC (Steam),Switch, Playstation och Xbox. Massive Monster utvecklar, och Devolver står som utgivare.