För ett par dagar sedan rapporterade vi att Stalker 2: Heart of Chornobyl listades bland spel som inte ska släppas förrän nästa år under Xbox och Bethesdas show, snarare än under 2022. Nu har GSC Game World släppt en ny trailer för spelet, och i slutet av den bekräftar de att spelet har skjutits upp till 2023. Vi fick dock inget specifikt datum.

Trailern visar inget gameplay, utan ger oss en titt på en stressig lastbilsresa in i zonen, som för tankarna till inledningen av det första spelet. På flaket ligger en medvetslös stalker och radion spelar en intervju med en forskare som tycks arbeta i zonen och försäkrar reportern om att zonen har varit stabil i åratal och inte utgör någon fara för omvärlden.

Något mer slagkraftig är dock den nya delen i utvecklingsdagboken, som kretsar kring invasionen av Ukraina och hur det påverkat studion. Många har flyttat till en nyöppnad studio i Prag, medan vissa finns kvar i Ukraina och jobbar från toaletter eller korridorer medan flyglarmen ljuder. Vissa har även anslutit sig till styrkorna som försvarar landet.