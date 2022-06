Lite i skymundan av Crisis Core-remastern och andra delen av remakesjuan, Final Fantasy VII Rebirth, avslöjade Square Enix i natt att arbetet med det söta och löjligt ambitiösa arbetet med Ios- och Android-spelet Final Fantasy VII Ever Crisis fortskrider. Tidigare har det sagts att releasen ska ske under 2022, men i den nya trailern är löftet "Stängt betatest under 2022". Nåväl.

Förhoppningsvis är spelet värt att vänta på. Med sloganen "Ytterligare en möjlighet till en remake" kommer Ever Crisis täcka sjuan, Advent Children, Before Crisis och Dirge of Cerberus. Snudd på hela rubbet. Då remaketrilogin tar sig stora frihet kan man anta att detta är mer traditionellt.

Det återstår att se om det kommer till fler plattformar vad det lider. Anledningen till att jag hyser en försiktig förhoppning är att f.d. mobilexklusiva Final Fantasy XV: Pocket Edition "plötsligt" hittade till pc, Playstation, Xbox och Switch. Det är inte omöjligt att det blir så igen, eller...?