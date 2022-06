Efter mycket snack blev det till slut dags att få se riktigt gameplay från The Callisto Protocol tidigare under månaden. Bakom det står bland andra Dead Space-veteranen Glen Schofield, och visst syns det att The Callisto Protocol spinner vidare på samma koncept. Det vi fick se från spelet var väldigt köttigt, och baserat på en ny intervju med en av utvecklarna verkar det som att mycket av köttandet kommer att ske på nära håll.

Gameinformer har pratat med Ben Walker – design director på Striking Distance Studios – som påpekar att de strävat efter att inte göra spelaren överdrivet kraftfull i spelet. Det yttrar sig bland annat i begränsade mängder ammo (som sig bör i ett survival/horror-spel) och att man i princip måste lära sig att använda dodge-systemet för att undvika fiendernas attacker, som använder vänster analogspak snarare än en av de andra knapparna.

Vidare säger han att känslan av att man kämpar för att överleva är viktig i spelet och att nästan hälften av alla strider kommer att vara närstrider, med vapen som kniv och elbatong. Man kan även använda sig av närstridskombos som slutar med att man knuffar bort fienden, vilket låter som ett ypperligt tillfälle att använda en eller ett par av ens kulor. Spelaren har dessutom tillgång till gravitationsvapnet GRP, som låter en grabba tag i fiender, hålla dem i luften och kasta iväg dem.

Det finns uppgraderingsträd för alla vapen, där elbatongen och GRP-vapnet har större träd, eftersom man använder dem hela spelet. Ni ser hela intervjun nedan.