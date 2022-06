Då så. Nu har Playstation Plus slagits ihop med Playstation Now, och blivit "nya" PS Plus även här i Europa. Merparten av världen har redan haft tillgång till tjänsten i flera veckor, men nu är det alltså vår tur. Via Playstation-bloggen finns en fullödig guide men låt oss sammanfatta den "nygamla" tjänsten. I stort sett handlar det om att välja rätt nivå efter dina preferenser.

Essential, 620 kronor per år – PS Plus så som rutinerade prenumeranter känner tjänsten. En handfull spel att ladda ner per månad, multiplayer online, rabattater, molnlagring.

Extra, 1 035 kronor per år – Samma innehåll som Essential, men också hundratals PS5- och PS4-spel att ladda ner. Däribland Bloodborne, Spider-Man: Miles Morales och Guardians Of The Galaxy. Inga AAA-spel från Sony kommer dock bli tillgänglig från dag ett.

Premium, 1 240 kronor per år – Samma innehåll som Essential och Extra, men här även ett spelbibliotek med klassiska PSone, PS2, PSP och PS3-titlar. Det sistnämnda formatet ska tas med en nypa salt, då det i dagsläget enbart handlar om streaming.

Notera att du också kan prenumerera månadsvis eller tre månader i stöten. För att fira den globala lanseringen har också Sony gett oss en trailer, med gott om Playstation-påskägg.