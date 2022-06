Det är sommar, och det firas givetvis bäst genom att sitta inne och spela lite spel – skitsnabbt. Summer Games Done Quick är evenemanget där massor av speedrunners samlas för att visa vart skåpet ska stå och samtidigt samla in pengar till Läkare utan gränser, och nu har årets upplaga dragit igång

Under måndagen kommer vi bland annat att få se speedruns av Shadow of the Colossus, Spyro the Dragon, Ninja Gaiden och Mass Effect, bland många andra. Det överväldigande majoriteten av spelen som ska visas upp under veckan är titlar vi sett under tidigare år, men det finns även lite nyare spel, som Elden Ring och Tunic, där den förstnämnda redan har gett upphov till en rad intressanta speedruns.

Det fullständiga schemat för Summer Games Done Quick ser ni här och evenemanget kommer att pågå fram till söndag, 3 juli.