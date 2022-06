Läckaren billbil-kun är tillbaka (franska) för att skvallra om vilka Playstation Plus-spel som prenumeranterna kommer att få tillgång till i juli, och det är en intressant blandning. Spelen ska enligt läckaren bli tillgängliga från och med 5 juli och fram till 2 augusti.

Först ut är The Dark Pictures: Man of Medan till Playstation 4. Det är det första spelet i Dark Pictures-antalogin och kom ut under 2019. Utvecklingen är det Supermassive Games som stod för, som just nu är aktuella med nysläppta The Quarry, som har ett liknande upplägg, men inte är en del av Dark Pictures.

Näste man på rakning är en punggrävling vid namn Crash Bandicoot, och spelet heter Crash Bandicoot 4: It's About Time. Det är både Playstation 4- och Playstation 5-versionen som gäller. Spelet är från 2020 och kammade hem en trea i FZ:s recension, som ni läser här. Över lag är det ett rätt klassiskt Crash-spel, men det finns även en del nyheter.

Sist ut är Arcadegeddon till Playstation 4 och 5, som är ett samarbetsbaserat multiplayerspel som kretsar kring att rädda den sista arkadhallen i framtiden. Action ur tredjepersonsperspektiv med intressant design är vad som står på menyn.