Vi har hört ytterst lite om Mario + Rabbids Sparks of Hope sedan avslöjandet under förra sommarens E3. Idag klev dock spelet ur radioskuggan då vi under ett Nintendo Direct för tredjepartstitlar fick både gameplay och datum. 20 oktober gäller för Mario + Rabbids-tvåan.

Den märkliga mixen av Mario, Ubi-kaniner och Xcom resulterade i glada betyg när Mario + Rabbids Kingdom Battle (FZ-recension) släpptes sensommaren 2018. Blir det succé igen?

Ubisoft kommer hålla ett eget showcase för spelet på onsdag klockan 18:00. Kanon! Kanin!