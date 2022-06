Fallout 5 kommer dröja till efter releasen av The Elder Scrolls VI, vilket förstås är åtskilliga år. Lyckligtvis finns det mer Fallout att se fram emot, så som tv-serien från Amazon. Jonathan Nolan regisserar (japp, Christopher Nolans bror) och vi har titt som tätt rapporterat om skådisar.

Nu ansluter ytterligare en skådespelartrio: Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones och Aaron Moten. MacLachlan är för alltid förknippad med Dale Cooper i Twin Peaks, men har även haft roller i Sex and the City och Desperate Housewives. Hans roll i Amazons Fallout är just nu oklar.

Inte heller vet vi vilka Mendes-Jones (kommande säsong av Sagan om drakens återkomst) eller Moten (Father Stu) kommer gestalta. Inspelningarna startar i år. När Fallout kommer sändas är okänt, men sent 2023 eller tidigt 2024 är inte otänkbart. Alldeles säkert blir det innan Fallout 5...