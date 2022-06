The Quarry släpptes i början av månaden, fick fint FZ-betyg, och inte minst goda vitsord för sin visuella flärd – som haft viss uppbackning av Hollywood. Supermassive Games senaste skräckis nyttjar nämligen samma animationsteknologi för ansikten som Thanos i Avengers: Infinity War.

Washington Post skriver om AI-verktyget som "i ett huj" skapade ansiktsanimationer åt The Quarry. Det är Digital Domain, en studio för specialeffekter, som byggt den så kallade "Masquerade"-tekniken. Den skapar, kort sagt, ansiktsanimationer till CGI-karaktärer via kameror monterade på skådespelarens huvud. Masquerade 2.0 är tekniken som nyttjas i The Quarry.

42 dagar, 32 timmars material, 4 500 tagningar. Av dessa, hävdar Digital Domain, behövde bara 27 handpåläggning från spelets animatörer. Så här såg det ut när Miriam streamade The Quarry.