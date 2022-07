Föga förvånande är det väldigt lätt att bränna väldigt mycket pengar i Diablo Immortal, och kritiken har inte varit nådig. Om väldigt många ändå bränner väldigt mycket pengar...? Jo tack.

Åtminstone om vi ska tro Appmagic-data som Mobilegamer presenterar. På en månad ska spelet ha laddats ner 10 miljoner gånger och dragit in 49 miljoner dollar. Drygt 500 miljoner kronor. Mest pengar drogs in strax efter release, men alltjämt tickar drygt 1 miljon dollar om dagen in.

Enligt Blizzards egna (officiella) siffror hade spelet en vecka efter releasen installerats 10 miljoner gånger om. De har däremot inte gått ut med statistisk om hur stora summor spelet drar in.