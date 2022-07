Ubisofts piratspel Skull and Bones har varit under utveckling ett bra tag nu, och under lång tid har vi fått hålla till godo med rykten och läckor. Men den 7 juli blir det ändring på det, eftersom Ubisoft meddelat att de kommer att visa upp gameplay från spelet i en ny Ubisoft Forward-show.

De kallar detta för en "gameplay reveal", vilket antyder att det skulle vara det första gameplayet från spelet som visas upp. Vi har dock fått se en hel del gameplay från det tidigare, men med tanke på att utvecklingen av spelet ska ka startats om flera gånger kanske de inte har helt fel.

Ubisoft Forward-showen drar igång 7 juli klockan 20.00.