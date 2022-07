En spinoff på The Division vid namn Heartland är redan på väg, och nu har Ubisoft utannonserat en till. Den går under namnet The Division Resurgence och är ett free-to-play-spel till mobiler – vilket drömkombo!

Precis som de andra spelen rör det sig om en tredjepersonsskjutare med rollspelsinslag som utspelar sig i ett (hyfsat) öppet New York efter att ett virus levt rövare i världen. Det ska bjuda oss på en helt ny kampanj som ger oss ett annat perspektiv på viktiga händelser i The Division-världen.

Det vankas en rad olika PvE-aktiviteter som man kan ägna sig åt ensam eller i co-op, men intressant nog nämns inget om PvP. Utöver det så ska vi givetvis loota prylar, levla upp vår karaktär, förbättra färdigheter och låsa upp nya vapen och annat.

Spelet ska släppas till Android och Ios "snart", och man kan redan nu registrera sig för att potentiellt delta i ett slutet alfatest.