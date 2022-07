Efter två års uppehåll på grund av coronapandemin kommer Microsoft finnas på plats på Gamescom-mässan i Köln i augusti. Där kommer man servera "uppdateringar kring spel som kommer till Xbox under de kommande 12 månaderna", säger företaget i ett pressutskick, utan att gå in på vilka spel det handlar om. Det liknar upplägget under Xbox och Bethesda-streamen förra månaden, där det visades material från Starfield, Forza Motorsport "8", Minecraft Legends, Diablo IV med mera.

FZ har frågat Microsoft om de planerar någon form av livestream också. Vi återkommer om vi får svar.

Även Ubisoft kommer närvara på Gamescom, men flera av de stora drakarna (Sony, Take-Two...) står över.

Gamescom äger rum på Kölnmässan i Tyskland den 24-28 augusti. Vi återkommer med mer information när mässan närmar sig.