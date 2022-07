Playstation Plus Extra är den nivån av nya PS Plus som närmast kan likställas vid Xbox Game Pass, även om Sony hittills vägrat gå med på att släppa stora Playstation-titlar dag ett till tjänsten. Det är en betydande skillnad, men Stray är ett lite mindre spel som kommer dag ett till tjänsten.

Nu hävdar Reseteras BlackBate att vi den 19 juli, utöver Stray, kommer få Final Fantasy VII Remake Integrade (med Yuffie-dlc:et) och spektaklet Saints Row IV: Re-Elected. Plus en hel drös med Assassin's Creed-spel: Black Flag, Freedom Cry, Unity, Rogue Remastered och Ezio-trilogin.

Nya titlar till PS Plus Extra och Premium förväntas avslöjas i mitten av månaden, så snart ska vi ha facit. En liten repetition: PS Plus Essential är mer eller mindre gamla PS Plus, med onlinespelande och nya titlar som man kan plocka hem varje månad. PS Plus Extra ger oss ett PS4- och PS5-bibliotek, medan Premium-varianten därtill lägger på PSone-, PS2, PS3 och PSP-titlar.