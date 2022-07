Det kommande Gotham Knights har blivit uppmärksammat både för att man spelar Batmans sideskicks, men främst kanske för att Batman själv är död i denna värld. Det spekulerades i om han kanske ändå lever på något vis, men nu senast har utvecklarna sagt att Batman mycket riktigt är död i deras spel. Så vad har då hänt mörkrets hämnare?

Under årets Comic Con utannonserades det att i samband med spelet kommer det även släppas en serietidning under namnets Batman: Gotham Knights. Tidningen kommer släppas i sex delar och där får vi följa Batman under hans sista uppdrag vilket sedan leder in till händelserna i spelet.

Första delen heter Batman: Gotham Knights – Gilded City och släpps samtidigt som spelet den 25e oktober. Resterade delar släpps sen under året efter spelets release. I juli 2023 kommer det också släppas en samlingsupplaga där alla delar ingår.