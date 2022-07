Brittiska skådespelaren David Warner har avlidit, 80 år gammal, efter en tids "lungcancer-relaterad" sjukdom. Det rapporterar BBC. Warner hade en diger karriär bakom sig, med roller i filmer som Omen, Tron och Titanic. Roller som gemene man förstås kommer minnas honom för.

För gemene rollspels-gamer är David Warner i stället för alltid ihågkommen för rollen som Jon Irenicus i Baldur's Gate II: Shadows Of Amn. En roll han repriserade i 2016 års Baldur's Gate: Siege of Dragonspear. Han har även hörts och (ibland) synts i Privateer 2: The Darkening, första Fallout, Descent 3, Star Wars: Force Commander och Star Trek: Klingon Academy.

Tv-serier som Twin Peaks, Star Trek: The Next Generation och Doctor Who finns också på cv:et.