Bam, bam, bam, another one bites the dust. Förseningsförbannelsen lever och frodas under 2022, och nästa spel att skjutas upp till nästa år är Planet of Lana. Det nya släppfönstret för det är våren 2023.

Men det kommer även goda nyheter, och det är att spelet ska närvara vid nästa veckas Gamescom-mässa i Köln, där det kommer finnas en spelbar demo för deltagarna att testa. Vidare meddelar de att spelet kommer att bli tillgängligt på Game Pass till pc och Xbox direkt vid släppet.

Spelet är ett pussel-, äventyrs- och plattformsspel där vi följer en ung flicka och hennes ... hypnotiserande kattpotatis (?) på en sidoskrollande resa i en otroligt inbjudande och varierad värld. Handlingen kretsar kring en armé av robotar som invaderar en dittills harmonisk och ostörd planet, men utvecklarna betonar att detta inte är en berättelse om krig, utan om en strävan efter att bevara den livliga och vackra planeten.

Utvecklingen står svenska Wishfully för, medan det ges ut av precis lika svenska Thunderful.