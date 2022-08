Embracer Group har ingått ett avtal om att ta över Middle-Earth Enterprises, ett företag som sitter på rättigheterna till J.R.R Tolkiens verk. Om affären går igenom får Karlstadsföretaget världsomfattande rätt att använda The Lord of the Rings, The Hobbit och relaterade namn och verk (som Gandalf, Gollum med flera) i allt från spel till film, nöjesparker och merch. Det framgår av ett pressutskick nu på morgonen, men det sägs inte hur mycket affären är värd.

Utöver den jätteaffären har Embracer småhandlat lite också. De köper 100 procent av den amerikanska spelutvecklaren Tripwire Interactive, som gjorde sig ett namn med tokrealistiska Red Orchestra och på senare år (nåja...) är mest kända för Killing Floor, Rising Storm och Maneater. Köpeskilling: okänd.

Men vänta, det kommer mer! Malmöbaserade Tuxedo Labs köps också av Embracer. Företaget, drivet av Dennis Gustafsson, har gjort sig ett namn med det underhållande rivningsspelet Teardown. Av bara farten passar Embracer på att köpa ytterligare två studior: Singtrix (gör ljudteknik för karaoke och annat röstrelaterat) och Limited Run Games (inriktat på samlande av fysiska spel).

På något vis hann Embracer också få ur sig en kvartalsrapport för perioden april-juni 2022 nu på morgonen. Företaget frontar den med en 107-procentig ökning av nettoförsäljningen. Försäljningen till pc/konsol ökade med två procent, till 2 294 miljoner kr. Mobilspel ökade med 104 procent, från 728 miljoner kr till 1,48 miljarder kr. Brädspel drog in 2,66 miljarder kr och "entertainment & service" stod för 671 miljoner. Rörelseresultatet före räntor och skatt var -398 miljoner kr, att jämföra med plus 55 miljoner samma period 2021.

Embracer bildades av Lars Wingefors i Karlstad (där huvudkontoret fortfarande ligger), och har genom ständiga uppköp växt till en gigant i spelvärlden. Man kontrollerar i dag fler än 120 interna utvecklingsstudior och har över 13 800 anställda världen över.