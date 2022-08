Evighetsprojektet Dead Island 2 fortsätter att gäcka oss, men nu kan det faktiskt vara på väg på allvar. Vi har nämligen ytterligare en "Amazon-läcka" i dag (utöver New Tales from the Borderlands), i form av två nya produktsidor där man kan förhandsboka Dead Island 2: Day 1 Edition till Playstation 4 eller Playstation 5, och tidigare ska sidorna även ha inkluderat släppdatumet 3 februari 2023.

Huruvida det datumet stämmer eller inte vet vi ej, men produktsidorna inkluderar åtminstone fyra nya skärmdumpar från spelet (se tweeten nedan). Enligt Twitter-användaren @Wario64 ska sidan även ha haft en nu borttagen beskrivning av spelet, som ni hittar nedan. Tidigare i år hävdade speljournalisten Tom Henderson att spelet skulle utannonseras på nytt i år, så kanske ser vi något på Gamescom, som går av stapeln 23 augusti, alltså tisdag nästa vecka.