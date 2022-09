Supermassive Games har verkligen gjort sig hemma i skräckgenren, med spel som Until Dawn och senast The Quarry (läs FZ:s recension), och de verkar inte känna sig sugna på att lämna den. I en intervju med VGC säger studiochefen Will Byles att de har börjat jobba på nästa projekt, som har ungefär samma storlek som The Quarry.

Jag kan egentligen inte säga särskilt mycket om det alls, men vi har börjat. Det är återigen samma typ av skräckgenre som vi håller oss till. Det är likvärdigt i storlek med The Quarry, men det är typ så mycket jag kan säga utan att avslöja för mycket.

Han går vidare med att säga att han inte vet hur mycket mer de kan få ut av tonårsskräckgenren, eftersom det blir svårt att lägga till nya överraskningar. Han menar att The Dark Pictures har utforskat hundratals olika varianter av skräckgenren, och att projektet de jobbar på nu inte riktigt är samma sak, men att det fortfarande är klassisk skräck.

Byles tror att spelet kan komma att släppas under 2025 eller 2026.