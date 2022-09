FZ:s utsända (det är ju jag!?) utsåg Planet of Lana till det bästa på Gamescom, och vi är inte de enda som övertygats av det svenskutvecklade äventyret. Takeshi Furukawa, kompositören bakom The Last Guardian såg en (en!) skärmdump av Wishfullys spel för att inse att han ville vara med.

Klas Eriksson berättar för Gamesradar hur det gick till. Mailet kom "från ingenstans". En glimt av Adam Stjärnljus (medgrundare av Wishfully) konceptskiss räckte för att övertyga honom.

Han sa att han verkligen ville jobba med spelet. Han tog bokstavligen en titt på Adams artwork och gillade det så mycket att han ville vara en del av projektet.

Senare har Furukawa-san sagt att det är första gången han gjort något liknande.