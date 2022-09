Fler nyheter från Bandai Namco, denna gång i form av ett actionspel ur tredjepersonsperspektiv som heter Synduality. I framtiden har ett giftigt, mystiskt regn med det småtramsiga namnet Tears of the New Moon dödat merparten av mänskligheten och gett upphov till förvridna varelser som nu härjar i världen.

De kvarvarande människorna håller till i den underjordiska staden Amasia. De har även stött på AI:n Magus, och mycket av handlingen tycks kretsa kring interaktionen med denna AI och hur samarbetet kommer att gå.

Som spelare axlar man rollen som en "drifter", som tar sig runt i världen i jakt på sällsynta AO-kristaller. Till sin hjälp har man en typ av mech som kallas för "cradle coffin", och denna ska vi kunna skräddarsy både utseendemässigt och sett till vilka vapen den är utrustad med. Med på resan är även ovan nämnda AI, givetvis gestaltad av en ung tjej med irriterande röst.

Synduality kommer till Xbox Series X/S, pc och Playstation 5 under 2023.