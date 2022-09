Vi visste att det skulle komma och nu har Sega och Ryu Ga Gotoku avtäckt Yakuza 8. Eller förlåt, vi menar Like a Dragon 8. Föregångaren hette just Yakuza: Like a Dragon men med tanke på att vi inte fått sju stycken "Like a Dragon" tidigare (sist jag räknade) finns risk för förvirring. Nåväl.

Genren är actionrollspel, release sker 2023 till pc, Playstation och Xbox. Huvudpersonerna är två.

Detta är dock inte det enda Yakuza-spelet som är på gång då vi också får Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased under 2023. Det äger rum mellan Yakuza 6 och 7, och handlar om Kiryu Kazamas öde. Ett actionäventyr ungefär hälften så stort som ditt vanliga Yakuza.

Och! Like a Dragon: Ishin, som är en remake av Japanexklusiva Ryū ga Gotoku Ishin. Också: 2023.