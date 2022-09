Yakuza: Like a Dragon är Yakuza-seriens senaste del, men av gårdagens avslöjande att döma får vi förmodligen lära oss att serien också i väst är lika med "Like a Dragon-serien". Hur eller hur var serien länge en Playstation-historia, innan Xbox- och pc-spelarna fick vara med och leka.

Och Nintendo...? Det är nog inte läge att hoppas på för mycket.

Trivia: de första Yakuza-spelen släpptes faktiskt också till Wii U i Japan, men därefter har det varit stopp. Masayoshi Yokoyama, boss för Ryu Ga Gotoku Studio berättar för Gamespot att skälet till Nintendo-stopp är den "familjevänliga bilden av Switch" rimmar illa med Like a Dragon.

Yokoyama menar att Like a Dragon har en "underground"-känsla. Den är inte som alla andra.

Nåväl, under 2023 får vi Like A Dragon 8, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased och Like a Dragon: Ishin. Till pc, Playstation, Xbox, men alltså inte Nintendo Switch.