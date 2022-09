Det var som bekant inte bara Rockstar som drabbades av en jobbig läcka i dagarna, utan även Blizzard. Men de spännande nyheterna för Diablo IV är inte bara av den inofficiella sorten, eftersom de även gett oss mer information om kommande betatest.

Först och främst vankas testning av en väldigt viktig del av spelet, nämligen end game – alltså det man gör efter att man kört igenom handlingen och nått maxnivå. För att göra spelets end game så bra som möjligt kommer de att bjuda in spelare till ett slutet betatest (som de inte får dela något från), som ska inkludera Helltide, Nightmare Dungeons, Whispers of the Dead, Fields of Hatred och Paragon Boards. Mer info om dessa aktiviteter här.

Vilket får då delta i detta slutna betatest? Blizzard kommer att gå efter speldata och välja ut spelare som på sistone tillbringat mycket tid med end game i Diablo II: Resurrected, Diablo III och Diablo Immortal. För att kunna bli inbjuden verkar man dessutom vara tvungen att logga in på sitt Battle.net-konto och klicka i att man vill motta "News and Special Offers from Battle.net" i kommunikationsinställningarna.

Den slutna betan kommer att äga på pc, Xbox One, Xbox Series X/S och Playstation 4/5 i år. Om man inte blir utvald behöver man dock inte förtrösta, eftersom öppna betatest även kommer att hållas i början av nästa år.