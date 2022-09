Call of the Sea släpptes till Xbox och pc under 2020, och till Playstation-format i fjol. Det tropiska äventyret i förstaperson och 1934-skrud känns som gjutet för virtual reality, med sitt stillsamma tempo och fokus på story, utforskande och pussel. Och jajamän, virtual reality ska det bli.

Utvecklarna Out of the Blue och utgivaren Raw Fury skriver i ett pressutskick att det blir release till Meta Quest 2 under 2023. Man nämner inte om det kan bli tal om fler VR-plattformar – som exempelvis 2023-aktuella Playstation VR2 – så i nuläget är det "bara" Meta Quest 2 som gäller.

Immerse yourself in a stunning tropical island, brimming with fantastic sights, lost ruins, and subaquatic landscapes.

Call of the Sea har alltså ett par år på nacken, och så här ser det ut bortom VR.