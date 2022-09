Trots att vi inte sett en sekund från den stjärnspäckade Super Mario-filmen, med Chris Pratt som Mario, är snacket redan i full gång. Alltså: mycket snack, liten verkstad. 6 oktober blir det ändring på den saken då vi kommer att få se första teasern från filmen på New York Comic Con.

Det avslöjar just New York Comic Con via Twitter. Förutom Prat som Mario får vi exempelvis Anya Taylor-Joy som Peach, Jack Black som Bowser och Seth Rogen som Donkey Kong. Det är dock Pratt som hittills fått de flesta rubrikerna, och vi kan lova att det hypats, hypats och hypats lite till.