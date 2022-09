Spelkonserten Score har anordnats på olika håll i landet under årens lopp och varit väldigt uppskattad. Snart är det dags igen, denna gång i Berwaldhallen på Östermalm i Stockholm. Denna vända ska det bli totalt tre konserter, som anordnas 16 februari (19.00), 17 februari (19.00) och 18 februari (15.00). Biljetterna är redan släppta, så var på hugget om ni är sugna på att gå.

De ljuva tonerna är det Sveriges radios symfoniorkester, eller radiosymfonikerna, som står för, ledda av dirigent Alexander Hanson. Presentatör för härligheten är givetvis ärkenörden Orvar Säfström, som länge verkat för att främja spelkultur.

Vad kommer man då att få höra under den runt två timmar långa konserten? De vankas bland annat musik från Assassin's Creed och Final Fantasy, såväl som den maffiga The Dragonborn Comes, från The Elder Scrolls V: Skyrim.