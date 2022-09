Certain Affinity är en spelstudio som hjälpte 343 Industries med utvecklingen av Halo Infinite, och de är tydligen inte klara med det. I en intervju med Venturebeat säger COO Paul Sams att de även hjälpt till med spel som New World och Hogwarts Legacy, men att ett av deras största projekt är något de jobbat på till Halo Infinite i över två år.

Han betonar att han inte får säga särskilt mycket om det, men att de leder arbetet och att det är något stort och nytt för serien. Han tillade dock att nästan 100 personer jobbar med detta projekt, vilket onekligen är en hel del.

I början av året rapporterade vi om rykten som hävdade att ett nytt multiplayer-läge höll på att utvecklas till Halo Infinite, som då var "flera månader från att släppas". Det sades gå under kodnamnet "Tatanka" och vara utvecklat av just Certain Affinity. Detta multiplayer-läge skulle rikta sig mot personer som inte spelat Halo tidigare, utan snarare hade vana med titlar som Fortnite, Call of Duty Warzone och Apex Legends.

Om ryktet stämmer verkar det med andra ord som att Halo Infinite kanske ska få ett battle royale-läge.